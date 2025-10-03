Oscar Green Coldiretti Lombardia | menzione speciale per un allevatore valchiavennasco
La montagna protagonista agli Oscar Green 2025: menzione speciale per Diego Raviscioni, giovane imprenditore agricolo di Samolaco, che ha saputo trasformare passione e tradizione in un progetto innovativo di allevamento di trote di montagna. La premiazione si è svolta a Gravedona ed Uniti, nello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
I vincitori degli Oscar Green Lombardia 2025 Categoria Agri Influencer: Marco Cavanna, lo psicologo delle api Categoria Campagna Amica: Laura Marchesini con il suo #apepork Società Agricola Marchesini Categoria Coltiviamo Insieme: Lorenzo Pe
Ecco i vincitori marchigiani degli Oscar Green 2025. Cellulosa da scarti del vino, Pecorino alla Mela Rosa e fantasia #ANSA
Coldiretti Sondrio: Diego Raviscioni di Samolaco vince la menzione speciale all’Oscar Green Lombardia 2025 - La montagna protagonista agli Oscar Green 2025: menzione speciale per Diego Raviscioni, giovane imprenditore agricolo di Samolaco (SO), che ha saputo trasformare passione e tradizione in un progetto i ... Riporta valtellinanews.it
Oscar Green Coldiretti allo psicologo delle api - Sui social network è noto come "lo psicologo delle api": Marco Cavanna è un apicoltore di Val di Nizza che, grazie alla sua formazione in psicologia, crede nel potere terapeutico dell’apicoltura non s ... Da msn.com