Oscar Green Coldiretti Lombardia | menzione speciale per un allevatore valchiavennasco

Sondriotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La montagna protagonista agli Oscar Green 2025: menzione speciale per Diego Raviscioni, giovane imprenditore agricolo di Samolaco, che ha saputo trasformare passione e tradizione in un progetto innovativo di allevamento di trote di montagna. La premiazione si è svolta a Gravedona ed Uniti, nello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

oscar green coldiretti lombardiaColdiretti Sondrio: Diego Raviscioni di Samolaco vince la menzione speciale all’Oscar Green Lombardia 2025 - La montagna protagonista agli Oscar Green 2025: menzione speciale per Diego Raviscioni, giovane imprenditore agricolo di Samolaco (SO), che ha saputo trasformare passione e tradizione in un progetto i ... Riporta valtellinanews.it

oscar green coldiretti lombardiaOscar Green Coldiretti allo psicologo delle api - Sui social network è noto come "lo psicologo delle api": Marco Cavanna è un apicoltore di Val di Nizza che, grazie alla sua formazione in psicologia, crede nel potere terapeutico dell’apicoltura non s ... Da msn.com

