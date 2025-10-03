Oscar Green Coldiretti allo psicologo delle api
Sui social network è noto come "lo psicologo delle api": Marco Cavanna è un apicoltore di Val di Nizza che, grazie alla sua formazione in psicologia, crede nel potere terapeutico dell’apicoltura non solo per chi la pratica, ma anche per chi la scopre. Per la sua attività agricola sulle colline dell’Oltrepò Pavese, dove ha creato esperienze che permettono a bambini e adulti di vivere la natura da vicino, di osservare il lavoro delle api e di riscoprire il ritmo autentico della vita, Cavanna è stato premiato a Como con l’Oscar Green di Coldiretti Lombardia nella categoria agri-influencer. Lo psicologo delle api, infatti, ogni giorno racconta la sua attività, i benefici dei prodotti dell’alveare e l’importanza del ruolo delle api attraverso i suoi canali social, dove è seguito da una comunità formata da decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
