Orsolini rompe il ghiaccio in Europa e accende il Dall’Ara, ma il Bologna non sa chiudere la partita: il Friburgo sfrutta un rigore di Adamu e strappa l’1-1. Skorupski salva i rossoblù nel finale, che raccolgono solo il primo punto del girone dopo il ko con l’Aston Villa. Gol e highlights della partita. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orsolini, finalmente! Primo gol europeo... ma il Friburgo strappa il pareggio