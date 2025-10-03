Orsolini finalmente! Primo gol europeo ma il Friburgo strappa il pareggio
Orsolini rompe il ghiaccio in Europa e accende il Dall’Ara, ma il Bologna non sa chiudere la partita: il Friburgo sfrutta un rigore di Adamu e strappa l’1-1. Skorupski salva i rossoblù nel finale, che raccolgono solo il primo punto del girone dopo il ko con l’Aston Villa. Gol e highlights della partita. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna, Orsolini: "Abbiamo fatto il primo tempo che dovevamo fare, ma ci è mancata incisività" - 1 tra Bologna e Friburgo, valido per la seconda giornata della league phase di Europa League, Riccardo Orsolini, autore del gol.
Europa League, Orsolini fa sperare il Bologna ma il Friburgo frena gli entusiasmi rossoblù: finisce 1-1 - I rossoblù non riescono a fare bottino pieno nonostante un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie a Orsolini e nella ripresa si ritrovano in balia dei tedeschi che pareggiano su rigore con Adamu