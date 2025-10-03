Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche weekend 4-5 ottobre 2025
Paolo Fox rivela l'oroscopo del fine settimana 4-5 ottobre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. La Luna si trova nella casa dei Pesci in queste 48 ore. Approfondiamo le previsioni astrologiche. Oroscopo Paolo Fox 4-5 ottobre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: è un weekend da vivere con cautela. Sabato mattina al rallentatore. Domenica, invece, potresti risultare nervoso e prendertela con i famigliari o il partner (non farlo). Almeno la serata sarà piacevole e di recupero. Lavoro: niente da riferire in merito. Toro - Amore: in queste 48 ore ritrovi respiro. La vita privata avrà modo di fare sensibili passi in avanti. 🔗 Leggi su Ultimora.news
In questa notizia si parla di: oroscopo - paolo
