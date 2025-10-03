Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 3 ottobre! Il fine settimana si avvicina e le stelle iniziano a trasmettere un’energia nuova, più leggera e positiva. Questo venerdì porta con sé occasioni di chiarimento, momenti di decisione e una spinta a guardare al futuro con maggiore ottimismo. La Luna in buon aspetto favorisce i rapporti interpersonali: che si tratti di amicizie, amore o lavoro, oggi il dialogo e la collaborazione risultano più facili. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 3 ottobre 2025, segno per segno. Chi ha vissuto tensioni nei giorni scorsi avrà la possibilità di recuperare equilibrio, mentre chi si sente ancora in una fase di stallo potrà ricevere stimoli che sbloccano situazioni rimaste ferme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 3 ottobre: Cancro sensibile, buon intuito per i Pesci