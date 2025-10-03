Oroscopo di domani 4 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato i consigli e i transiti astrali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le stelle di domani portano energia nuova e rivelazioni interessanti. I transiti planetari del 4 ottobre 2025 indicano una giornata in cui Marte e Venere entrano in armonia, mentre Mercurio sollecita riflessioni profonde. Sarà un giorno in cui la comunicazione potrà chiarire situazioni in sospeso e l’intuito guiderà le scelte. I transiti astrali del 4 ottobre 2025. Luna in Sagittario: favorisce entusiasmo e apertura mentale.. Marte in Leone in trigono a Venere in Sagittario: passione e dinamismo nelle relazioni.. Mercurio in Bilancia quadrato a Saturno: attenzione a non bloccare i pensieri con eccessive rigidità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Oroscopo di domani, 4 ottobre 2025: le previsioni, il segno fortunato, i consigli e i transiti astrali

In questa notizia si parla di: oroscopo - domani

