Oronzo Epifani trascinato via da un' ondata di fango | recuperata l' auto L' ultima chiamata alla moglie | Fermati

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni, Oronzo Epifani, risulta disperso dopo essere stato travolto dalla corrente durante il nubifragio che nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, ha investito il territorio di Ostuni, in provincia di Brindisi. La Mercedes del 63enne è stata colpita in pieno da un'onda di fango ed. 🔗 Leggi su Today.it

