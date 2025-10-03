Oronzo Epifani trascinato via da un' ondata di fango | recuperata l' auto L' ultima chiamata alla moglie | Fermati
Un uomo di 63 anni, Oronzo Epifani, risulta disperso dopo essere stato travolto dalla corrente durante il nubifragio che nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, ha investito il territorio di Ostuni, in provincia di Brindisi. La Mercedes del 63enne è stata colpita in pieno da un'onda di fango ed. 🔗 Leggi su Today.it
Oronzo Epifani travolto dal nubifragio a Ostuni, l'ultima telefonata alla moglie: «Fermati e mettiti in salvo, l'acqua mi trascina via»
Oronzo Epifani travolto dal nubifragio a Ostuni, l'ultima telefonata alla moglie: «Fermati e mettiti in salvo, l'acqua mi trascina via» - Oronzo Epifani, l'uomo di 63 anni disperso da giovedì sera sul litorale di Ostuni (Brindisi), viaggiava in auto quando è stato travolto dall'acqua, dopo il ... Segnala msn.com
