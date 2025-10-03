Ornella Muti racconta il suo cinema Con i film cambiava anche l’Italia
Il racconto è solo apparentemente biografico, perché diventa quasi un pretesto per attraversare cinquant’anni di cultura italiana, di musica e storia del cinema. A traghettare il pubblico del Teatro Dehon in questo viaggio è Ornella Muti, diva senza tempo e icona internazionale, che stasera, alle 21, sarà in scena con ‘ Racconti di Cinema ’. Ad accompagnarla, le musiche di Espedito De Marino alla chitarra e la voce di Marta De Marino, che interpreteranno brani del repertorio americano e di musica italiana. Ornella Muti ha esordito a soli 14 anni quando fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del film ‘La moglie più bella’, ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna a rifiutare il ’matrimonio riparatore’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
