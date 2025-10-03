Orgoglio e pregiudizio Fiato ai libri porta in scena l’ironia di Jane Austen
Castel Rozzone. Tra orgoglio e pregiudizio, tra note e parole, il festival Fiato ai Libri invita il pubblico a un viaggio senza tempo: venerdì 3 ottobre a Castel Rozzone, la voce di Marika Pensa e la musica di Omar Nedjari daranno nuova vita al capolavoro di Jane Austen. Pubblicato nel 1813, Orgoglio e pregiudizio resta ancora oggi una delle opere più amate della letteratura mondiale, grazie alla sua ironia pungente e alla capacità di raccontare con leggerezza e profondità le dinamiche di una società stretta nelle regole e nei giudizi. La vicenda di Elisabeth Bennet e Mr. Darcy continua a interrogare generazioni di lettori e spettatori, ponendo la domanda più semplice e universale: può l’amore sopravvivere alle barriere dell’orgoglio e ai pregiudizi imposti dagli altri? A restituire questa ricchezza di sfumature sarà la voce narrante di Marika Pensa, attrice milanese capace di far emergere la vivacità e la forza interiore dell’eroina austeniana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
«Fiato ai libri», vent’anni in ascolto con le storie che appassionano - Il romanzo a puntate di quest’anno sarà «Il Gattopardo», affidato alla voce intensa di Maria Paiato. Riporta ecodibergamo.it
Fiato ai libri - Dal 10 settembre al 30 ottobre torna, per la 20esima edizione, il festival di teatrolettura «Fiato ai Libri» che porterà grandi storie in giro per tutto il territorio bergamasco. Si legge su ecodibergamo.it