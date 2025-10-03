Castel Rozzone. Tra orgoglio e pregiudizio, tra note e parole, il festival Fiato ai Libri invita il pubblico a un viaggio senza tempo: venerdì 3 ottobre a Castel Rozzone, la voce di Marika Pensa e la musica di Omar Nedjari daranno nuova vita al capolavoro di Jane Austen. Pubblicato nel 1813, Orgoglio e pregiudizio resta ancora oggi una delle opere più amate della letteratura mondiale, grazie alla sua ironia pungente e alla capacità di raccontare con leggerezza e profondità le dinamiche di una società stretta nelle regole e nei giudizi. La vicenda di Elisabeth Bennet e Mr. Darcy continua a interrogare generazioni di lettori e spettatori, ponendo la domanda più semplice e universale: può l’amore sopravvivere alle barriere dell’orgoglio e ai pregiudizi imposti dagli altri? A restituire questa ricchezza di sfumature sarà la voce narrante di Marika Pensa, attrice milanese capace di far emergere la vivacità e la forza interiore dell’eroina austeniana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Orgoglio e pregiudizio”, Fiato ai libri porta in scena l’ironia di Jane Austen