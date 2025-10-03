Ore di ansia per Yassine Lafram presidente delle Comunità Islamiche imbarcato sulla Karma

Ieri, il bolognese d’adozione con passaporto italiano, non compariva nell’elenco degli italiani sulla Flotilla della Farnesina. “Ma oggi dovrebbe ricevere i servizi consolari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ore di ansia per Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche imbarcato sulla Karma

