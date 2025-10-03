Ore 14 tra i programmi Rai saltati per lo sciopero generale Milo Infante | Studio vuoto impossibile andare in onda

Tutta Italia sta scioperando per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine del genocidio a Gaza. Saltano diversi programmi Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: programmi - saltati

Che programmi avete per questo weekend di sole Settembrino? Domani, Venerdì 12 Settembre, dalle ore 21, recuperiamo il live bello potente delle @Snei AP e la presentazione del loro nuovo singolo, Frank, saltati per la pioggia a Luglio! Apertura dal pomeri - facebook.com Vai su Facebook

Sinner lancia indizi sui programmi futuri: "Ho già saltato molti tornei" - X Vai su X

Ore 14 tra i programmi Rai saltati per lo sciopero generale, Milo Infante: “Studio vuoto, impossibile andare in onda” - Tutta Italia sta scioperando per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine del genocidio a Gaza ... Lo riporta fanpage.it

Ore 14, perché è saltata la puntata di venerdì 3 ottobre: la scelta di Milo Infante - Il programma del pomeriggio di Rai 2 non è andato in onda, tra proteste e perplessità sui social. Secondo libero.it