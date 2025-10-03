Oratori d’Italia officine di futuro e integrazione

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i viali polverosi di tante parrocchie italiane nasce un laboratorio sociale capace di resistere al tempo e di reinventarsi ogni giorno: l’oratorio. Non solo catechesi, ma un intreccio di sport, musica, amicizie e cittadinanza attiva che continua a tessere storie inattese, come racconta il volume di Alessia Ardesi “Oratorio Italia. Viaggio nel Paese del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

oratori d8217italia officine di futuro e integrazione

© Sbircialanotizia.it - Oratori d’Italia, officine di futuro e integrazione

In questa notizia si parla di: oratori - italia

Gattuso e il nuovo cielo azzurro. "Voglio un’Italia umile e arrogante. Quanto ci mancano gli oratori»

Rapine, erba alta, oratori: preparare un futuro migliore - mercoledì alle 17 sono salito sulla M1 a Lotto direzione Duomo. Come scrive milano.corriere.it

Il futuro delle Officine: "Scuola per treni turistici e un parco per gli eventi" - Le Officine delle Ferrovie guardano al futuro, con un primo investimento da 1,6 milioni di euro che servirà a creare a Rimini una scuola di formazione per il personale dei ‘Treni turistici italiani’. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Oratori D8217italia Officine Futuro