Orario Sassuolo Juventus Women | quando si gioca il match di Serie A Women

che vede le bianconere impegnate al Ricci di Sassuolo. La Juventus Women di Max Canzi affronta la sua prima gara di Serie A Women contro il Sassuolo dopo aver conquistato la prima edizione della Serie A Women’s Cup. Le bianconere hanno scaldato i motori aggiungendo un altro trofeo in bacheca e ora vogliono difendere lo scudetto. Sabato 4 ottobre, allo Stadio Ricci di Sassuolo, è in programma alle ore 18.30 il match valido per prima giornata di campionato. Prima di Sassuolo-Juventus, sempre sabato, si disputeranno anche Inter-Ternana, Roma-Parma e Napoli-Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Sassuolo Juventus Women: quando si gioca il match di Serie A Women

