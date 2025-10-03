Orario ridotto dei Postamat nel Comune di Ceppaloni | interviene l’Amministrazione

Tempo di lettura: < 1 minuto In merito alle notizie pervenute circa la chiusura notturna degli sportelli Postamat di Ceppaloni e della frazione di San Giovanni, l’Amministrazione comunale esprime forte preoccupazione e contrarietà rispetto a un provvedimento che, se confermato, rappresenterebbe un grave disservizio per la popolazione. Il Sindaco Claudio Cataudo dichiara: «Abbiamo appreso con stupore che Poste Italiane avrebbe disposto lo spegnimento degli sportelli dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del mattino. Una decisione che non trova giustificazione, poiché non risultano episodi o situazioni di pericolo tali da imporre una misura così penalizzante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orario ridotto dei Postamat nel Comune di Ceppaloni: interviene l’Amministrazione

In questa notizia si parla di: orario - ridotto

Interventi di manutenzione alle stazioni, in programma l'apertura con orario ridotto

Interventi di manutenzione alle stazioni, in programma l'apertura con orario ridotto

Cantieri navali dello Stretto, ridotto l'orario per il caldo ma pagano gli operai: la denuncia di Fiom Cgil

Con il rientro della terza carrozza, l’orario ridotto applicato negli ultimi giorni non è più in vigore Vai su Facebook

Guasto alla carrozza 406 del #TramdiOpicina, in vigore da domenica 28 settembre un orario ridotto con 39 corse giornaliere. L'orario è consultabile e scaricabile da questo link: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/orario_tra - X Vai su X

Due giorni di orario ridotto per gli asili nido e scuole dell'infanzia del municipio XIV: ecco perché - Giovedì 26 e venerdì 27 giugno gli asili nido e scuole dell’infanzia municipali nel municipio XIV chiuderanno con un paio d’ore di anticipo. Secondo romatoday.it

Allievi disabili, ridotto del 30% l'orario degli operatori. Il Comune: “Carenza di risorse” - Assistenza agli allievi con disabilità ridotta da 8 a 6 ore nella scuola primaria, da 6 a 4 ore per gli studenti della secondaria di secondo grado. Si legge su genova.repubblica.it