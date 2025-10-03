Orario Juve Milan | quando si gioca il big match dell’Allianz Stadium Tutti i dettagli verso lo scontro diretto

Orario Juve Milan: quando si gioca il big match dell’Allianz Stadium, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526. Una sfida che vale un pezzo di Scudetto, una notte per ripartire. La Juve di Igor Tudor si prepara ad affrontare il Milan di Massimiliano Allegri in una partita che ha tutti i sapori del big match: classifica, rivalità e un grande ritorno. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, in un Allianz Stadium che si preannuncia una bolgia. Stati d’animo opposti. Le due squadre arrivano alla sfida in momenti diversi. La Signora, dopo un avvio di stagione folgorante, ha rallentato, collezionando quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juve Milan: quando si gioca il big match dell’Allianz Stadium. Tutti i dettagli verso lo scontro diretto

