Orari Formula 1 GP Singapore 2025 | programma completo di prove qualifiche e gara
La Formula 1 torna in Asia per il F1 GP Singapore 2025, diciottesima tappa della stagione. Sullo spettacolare circuito cittadino di Marina Bay, tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. L’appuntamento clou è domenica 5 ottobre con la gara in notturna, al via alle ore 14:00 italiane. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati, con un programma ricco che comprende prove libere, qualifiche, F1 Academy e approfondimenti pre e post GP. Indice. F1 GP Singapore 2025: incidente nelle Libere 2 e top 10 tempi. F1 GP Singapore 2025: programma completo e orari TV Giovedì 2 ottobre. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
