Orari dei treni e ingressi a scuola Dieci minuti che creano disagi | Va rivista la programmazione
A complicare la vita di quanti viaggiano in treno sulla tratta tra Firenze e Arezzo e viceversa non sono soltanto ritardi, guasti e cancellazioni, ma anche la modifica settembrina degli orari di arrivo dei convogli che non coincidono più con quelli di ingresso a scuola. L’ulteriore criticità riguarda soprattutto i ragazzi che frequentano l’Istituto "Benedetto Varchi" di Montevarchi e provengono dai due versanti della vallata. A raccogliere le lamentele di alcuni genitori è stata il sindaco Silvia Chiassai Martini che ha inviato una lettera a Trenitalia e alla Regione Toscana chiedendo interventi concreti e migliorativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
