Ora vivo col terrore Roberta Bruzzone choc prende coraggio e svela il suo dramma

«Non vivo più con la serenità che avevo prima. Prima di imbattermi in questa persona che ha votato la sua esistenza a distruggere la mia». Parole dure, pronunciate con voce ferma ma segnata da anni di angoscia. Non è un testimone qualunque a parlare, ma una figura nota al grande pubblico, la criminologa Roberta Bruzzone, abituata a spiegare i lati più oscuri della criminalità e ad analizzare le vite delle vittime. Questa volta, però, tutto è diverso: il banco dell’aula di tribunale non la vede come consulente, ma come donna che lotta per difendere se stessa. Il suo racconto ha colpito i presenti per la crudezza dei dettagli e per il peso delle emozioni che trasmetteva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

