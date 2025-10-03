Ora di sosta gratis al Sacrario 51mila ticket per chi acquista in centro
Iniziata la fase operativa del progetto dei ticket omaggio per un'ora di parcheggio gratuito al Sacrario, iniziativa promossa dal Comune di Viterbo per incentivare gli acquisti all'interno del centro storico.La sindaca Chiara Frontini ha annunciato la pubblicazione della manifestazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
