Opus Number Zoo il Quintetto Veles in concerto ad Avigliana
L'Associazione Vita e Pace è lieta d'invitare il pubblico a uno degli ultimi appuntamenti della rassegna Avigliana Insieme 2025 in programma domenica 5 ottobre alle ore 16,30 presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore, nel cuore del Borgo Vecchio di Avigliana.Questo evento è parte.
