Openda convocato dal Belgio? Ecco la scelta ufficiale sull’attaccante della Juve | presenti tanti italiani La lista completa – FOTO

Openda convocato dal Belgio? Ecco la scelta ufficiale sull’attaccante della Juve: la FOTO della lista dei giocatori chiamati. Una chiamata che è una conferma. Loïs Openda, attaccante della Juventus, è stato ufficialmente convocato dal commissario tecnico del Belgio per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026. Una notizia che premia l’ottimo avvio di stagione del giocatore, che si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere tattico di Igor Tudor. L’attaccante belga, classe 2000, fa parte della lista dei giocatori che affronteranno la Macedonia del Nord il 10 ottobre e il Galles il 13 ottobre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

