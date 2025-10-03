Hanno preso avvio ieri, in occasione della festa dei nonni, gli open day della Fondazione Ircer di Recanati: fino a sabato diverse classi delle scuole secondarie di secondo grado cittadine potranno visitare la residenza per anziani dedicata alla mamma del tenore Beniamino Gigli per conoscere la struttura, incontrando anche tutte le associazioni e le realtà del volontariato cittadino che parteciperanno all’open day per coinvolgere i ragazzi nelle future attività. Al taglio del nastro, oltre al Presidente della Fondazione Riccardo Ficara Pigini e ad alcuni componenti del cda, sono stati presenti anche il sindaco Emanuele Pepa e l’assessore Emanuela Pergolesi che hanno ricordato quanto sia importante non solo garantire servizi e assistenza, ma anche compiere gesti semplici come un abbraccio o una carezza, segni di amore verso i nonni, custodi di storie, valori ed esperienze, rappresentando un patrimonio prezioso per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Open day all’Ircer. Arrivano gli studenti