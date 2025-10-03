One-punch man svela il trailer della terza stagione finale

anticipazioni su one-punch man stagione 3 e attese dei fan. La tanto attesa terza stagione di One-Punch Man si avvicina, generando grande fermento tra gli appassionati di anime. Recentemente, è stato diffuso un nuovo trailer che ha alimentato le aspettative, anche se ha suscitato alcune preoccupazioni riguardo alla qualità dell’ animazione. La data di uscita ufficiale è prevista per il 12 ottobre 2025, inserendosi nel palinsesto di Hulu dedicato alle serie animate. contenuti del nuovo trailer e anticipazioni sulla trama. presentazione degli eventi principali. Sul profilo ufficiale dell’anime su X (ex Twitter), l’account @opmanime ha condiviso un nuovo trailer che mostra alcuni momenti chiave della prossima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

