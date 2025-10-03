Il 24 novembre del 1983, nel cuore del Sud degli Stati Uniti, si consumò qualcosa che non può essere ridotto a semplice wrestling. Nella città di Greensboro, North Carolina, al Greensboro Coliseum, due uomini entrarono in un ring legati da una catena di ferro, due colli stretti in un collare che era al tempo stesso arma e vincolo, in un incontro destinato a diventare leggenda: il Dog Collar Match tra Roddy Piper e Greg Valentine. Raccontare quella notte significa raccontare il Sud americano, la cultura di una regione segnata da catene, da schiavitù, da orgoglio e rivolta, e significa raccontare due uomini che trasformarono il dolore in mito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - One Match Only – Greg Valentine vs Roddy Piper (Starrcade 83)