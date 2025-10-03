One Direction | una reunion tra Zayn Malik e Louis Tomlinson dà vita a una docuserie Netflix
La piattaforma di streaming ha annunciato l'arrivo di tre episodi che permetteranno ai fan della boyband di seguire i due artisti in un viaggio. Louis Tomlinson e Zayn Malik, per la gioia dei fan, saranno i protagonisti di una reunion dei One Direction in occasione di una docuserie prodotta per Netflix. I due membri della popolare band sono stati seguiti durante un viaggio negli Stati Uniti che ha permesso agli amici di parlare di carriera, vita personale e anche della morte di Liam Payne. I dettagli della docuserie Nicola Marsh, già dietro la macchina da presa di Child Star e Stay on Board: The Leo Baker Story, è la regista del progetto che è composto da tre episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
One Direction, reunion su Netflix dopo la morte di Liam Payne?
