Ondata di freddo sull' Italia | quanto durerà l' anomalia gelida

Temperature vicine allo zero a Bolzano e L'Aquila, prima neve in Appeninno e termometro sceso fino a - 11 gradi sulla Marmolada, circa 6° C sotto la media del periodo. Un'ondata di freddo davvero insolita per il periodo ha colpito l'Italia per la discesa di correnti fredde che dalla Siberia hanno. 🔗 Leggi su Today.it

#Meteo Prosegue l'ondata di #freddo sull'Italia, dovuta all'arrivo di forti venti settentrionali. Oggi, su Puglia e Sicilia, anche deboli temporali. Probabile qualche fiocco di neve sui 1.400mt. Da domani le temperature rientreranno nei livelli stagionali

LE TEMPERATURE MASSIME OSSERVATE OGGI SUI CAPOLUOGHI DI REGIONE I valori più bassi sono stati raggiunti su Nord Italia e regioni del medio Adriatcio, più facilemte raggiunte dai freddi venti balcanici. Ma l'ondata di freddo domani, giovedì 2 otto

