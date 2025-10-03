Omicidio Trotta | la ‘mappa’ dei clan e delle alleanze mafiose dietro l' agguato attesa per l' esame di Bonsanto

La ‘mappa’ dei clan e delle alleanze mafiose, la polarizzazione della guerra di mafia su Vieste, le fratture tra ex fedelissimi e le strategie ‘doppiogiochiste’ nella pianificazione dell’omicidio di Omar Trotta, 31enne assassinato il 27 luglio di otto anni fa, nel suo ristorante a Vieste, davanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

