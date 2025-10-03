Omicidio Trotta | la ‘mappa’ dei clan e delle alleanze mafiose dietro l' agguato attesa per l' esame di Bonsanto
La ‘mappa’ dei clan e delle alleanze mafiose, la polarizzazione della guerra di mafia su Vieste, le fratture tra ex fedelissimi e le strategie ‘doppiogiochiste’ nella pianificazione dell’omicidio di Omar Trotta, 31enne assassinato il 27 luglio di otto anni fa, nel suo ristorante a Vieste, davanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - trotta
SPINAZZOLA, 28ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER OMICIDIO STRADALE SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emess - facebook.com Vai su Facebook
“Saman Abbas è stata uccisa dal clan con fredda lucidità. Non sopportavano la sua autonomia” - L’omicidio di Saman è stato premeditato dal clan familiare, che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Omicidio Saman Abbas, i giudici: "Uccisa dal clan, non sopportavano la sua autonomia" - Saman Abbas è stata uccisa con premeditazione dal clan fammiliare che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. Secondo tg24.sky.it