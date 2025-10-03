Omicidio nel Casertano | 14enne ucciso a dicembre la sentenza

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state calendarizzate le udienze che porteranno alla sentenza del processo per la morte del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato e ucciso il 7 aprile del 2013 ad Aversa (Caserta). Imputato un ragazzo allora 17enne, Agostino Veneziano, oggi 29enne e completamente libero. Stamattina, i giudici della Corte d’Appello del tribunale dei Minori hanno infatti indicate tre udienze, il 7 novembre, il 16 e il 19 dicembre, con quest’ultima data in cui dovrebbe essere emessa la sentenza. Ieri Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino, che da anni attraversa con delusione e amarezza le aule di tribunale, aveva detto che si attendeva finalmente giustizia dopo quasi 13 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

