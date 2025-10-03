Omicidio nel Casertano | 14enne ucciso a dicembre la sentenza

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state calendarizzate le udienze che porteranno alla sentenza del processo per la morte del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato e ucciso il 7 aprile del 2013 ad Aversa (Caserta). Imputato un ragazzo allora 17enne, Agostino Veneziano, oggi 29enne e completamente libero. Stamattina, i giudici della Corte d’Appello del tribunale dei Minori hanno infatti indicate tre udienze, il 7 novembre, il 16 e il 19 dicembre, con quest’ultima data in cui dovrebbe essere emessa la sentenza. Ieri Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino, che da anni attraversa con delusione e amarezza le aule di tribunale, aveva detto che si attendeva finalmente giustizia dopo quasi 13 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

omicidio nel casertano 14enne ucciso a dicembre la sentenza

© Anteprima24.it - Omicidio nel Casertano: 14enne ucciso, a dicembre la sentenza

In questa notizia si parla di: omicidio - casertano

Ricercato per tentato omicidio catturato nel casertano

Lite tra giovani finisce in tragedia, 17enne grave nell'ospedale casertano. Fermato giovane per tentato omicidio

omicidio casertano 14enne ucciso14enne ucciso nel Casertano, a dicembre la sentenza - Sono state calendarizzate le udienze che porteranno alla sentenza del processo per la morte del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato e ucciso il 7 aprile del 2013 ad Aversa (Caserta). ansa.it scrive

omicidio casertano 14enne ucciso14enne ucciso nel Casertano, 'il suo assassino è libero' - Si terrà domani presso la Corte di Appello del tribunale dei Minori di Napoli, il processo per la morte del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato e ucciso il 7 aprile del 2013 ad Aversa (Caserta) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Casertano 14enne Ucciso