Omicidio Mario La Pietra la compagna si professa innocente
Continua a proclamare la sua innocenza, Soccorsa Marino, la 30enne di San Severo arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla convivenza del suo compagno, il coetaneo Mario La Pietra, morto per una coltellata all'addome il 5 marzo scorso. Come riporta l'Ansa, la donna ha ribadito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - mario
L’omicidio di Mario Natali a Valentano, un mistero lungo 27 anni
Omicidio di Mario Cerciello Rega, la vedova contro la riduzione della pena a Hjorth: "Denigrato il mio Eroe"
Il ricordo di Mario Lupo a 53 anni dall'omicidio: lunedì 25 agosto la commemorazione
Telesveva. . San Severo, coltellata all’addome fatale: arrestata la compagna di Mario La Pietra. Sarebbe stata lei ad uccidere il 30enne #sansevero #cronaca #omicidio #arresto - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Mario Molinaro a Messina: l’indagato non risponde al gip http://dlvr.it/TNPcnX - X Vai su X
Omicidio di Mario La Pietra a San Severo, compagna arrestata dopo 7 mesi: l'avrebbe accoltellato in casa - Mario La Pietra era stato trovato morto in casa, accoltellato, a San Severo, la compagna è stata arrestata per omicidio ... Secondo virgilio.it
Uccise compagno con coltellata, arrestata per omicidio - La donna aveva dato versioni contraddittorie, parlando di un evento accidentale. Si legge su msn.com