Omicidio Kirk | il mistero della blood bag e dell’anello che cambia dito

Il noto teorico delle Scie chimiche, nonché condannato in via definitiva Rosario Marcianò, ha recentemente pubblicato un post dove si interroga riguardo a una presunta macchia di sangue che si vedrebbe sulla t-shirt di Charlie Kirk, la quale scompare appena riceve il colpo di fucile che lo ucciderà. Inoltre, tra chi commenta c’è chi fa notare che l’anello di Kirk sembra cambiare posizione dopo lo sparo. «L’omicidio di Charlie Kirk è una simulazione?», leggiamo nel post. No! Si tratta di due “fenomeni” che hanno già una spiegazione. Infatti queste narrazioni non sono originali, circolano già da diverso tempo tra i complottisti americani, dove il “mistero” che tratta Marcianò è noto come «blood bag». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: omicidio - kirk

Omicidio Kirk,media:iniziali sul fucile

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Charlie Kirk ucciso durante un evento: chi era e i motivi dell’omicidio

POLITICA SOTTO TIRO Esce oggi Il Timone di ottobre la cui copertina è tutta per l'omicidio di Charlie Kirk, dopo il quale - nel bene e nel male - nulla sarà più come prima. Ancora, su questo numero del mensile un dossier sui Falsi Gesù - di cui ha scritto un g - facebook.com Vai su Facebook

Gruber risponde a Fini sulla condanna dell’omicidio Kirk: “Non ho bisogno di lei per chiarire l’ovvietà” - X Vai su X

Omicidio Kirk, preso un 22enne: ha confessato. Trump: “Spero nella pena di morte” - È stato catturato il killer di Charlie Kirk, influente e controverso attivista di destra, stretto alleato di Trump e paladino del movimento Maga tra i giovani. Segnala tg24.sky.it

Omicidio Kirk, Tyler Robinson non collabora: "Non ha confessato" - Tyler Robinson, l'uomo arrestato per l'omicidio del noto attivista conservatore Charlie Kirk, non sta collaborando con gli inquirenti. Da adnkronos.com