Omicidio Kirk | il mistero della blood bag e dell’anello che cambia dito

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto teorico delle Scie chimiche, nonché condannato in via definitiva Rosario Marcianò, ha recentemente pubblicato un post dove si interroga riguardo a una presunta macchia di sangue che si vedrebbe sulla t-shirt di Charlie Kirk, la quale scompare appena riceve il colpo di fucile che lo ucciderà. Inoltre, tra chi commenta c’è chi fa notare che l’anello di Kirk sembra cambiare posizione dopo lo sparo. «L’omicidio di Charlie Kirk è una simulazione?», leggiamo nel post. No! Si tratta di due “fenomeni” che hanno già una spiegazione. Infatti queste narrazioni non sono originali, circolano già da diverso tempo tra i complottisti americani, dove il “mistero” che tratta Marcianò è noto come «blood bag». 🔗 Leggi su Open.online

