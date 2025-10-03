Omicidio in diretta TikTok a Lione arrestato un uomo ad Andria in esecuzione di un mandato europeo

Un algerino di 28 anni è stato arrestato in Puglia in relazione all'omicidio di un cristiano iracheno costretto su una sedia a rotelle avvenuto a Lione, in Francia, il 10 settembre: il delitto sarebbe legato a motivazioni religiose. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Omicidio in diretta TikTok a Lione, arrestato un uomo ad Andria in esecuzione di un mandato europeo

In questa notizia si parla di: omicidio - diretta

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta una donna. Diretta

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta la nonna. Diretta

Ocone tra psicosi e lucidità: a “La Vita in Diretta” i retroscena dell’omicidio ************ Nuovi particolari sulla strage familiare di Paupisi i sono stati messi in evidenza nella puntata di questo pomeriggio, giovedì 2 ottobre, de La Vita in Diretta, che ha mantenuto - facebook.com Vai su Facebook

Orrore in #Argentina: triplice omicidio e torture trasmesse in diretta social, 7 indagati - https://ilmetropolitano.it/2025/09/29/orrore-in-argentina-triplice-omicidio-e-torture-trasmesse-in-diretta-social-7-indagati/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Tre ragazze argentine uccise da narcotrafficanti: l'adescamento e l'omicidio in diretta su TikTok e Instagram - Tre ragazze sono state uccise, seviziate e violentate da un gruppo di narcotrafficanti e il tutto è stato trasmesso ... Scrive ilmessaggero.it

Non solo Charlie Kirk. Chi era Ashur Sarnaya, l’influencer cristiano ucciso in diretta a Lione - In Francia aveva trovato rifugio e una voce su TikTok. Secondo huffingtonpost.it