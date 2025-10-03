Garlasco (Pavia), 3 ottobre 2025 – Neppure il tempo di studiarsi tutte le carte del caso, è già finito anche lui nel ‘tritacarne’ di Garlasco. “Mi aspettavo campagne mediatiche, ma fango gratuito, così no”: Armando Palmegiani, ex poliziotto ed esperto criminologo, solo mercoledì è stato nominato consulente per la difesa di Andrea Sempio, dopo la rinuncia del generale Luciano Garofano, che ora sostituisce nell’incidente probatorio in corso per l’indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. I eri a Mattino Cinque è stato mandato in onda un video in cui diceva che “Il Dna sotto le unghie è di Sempio”, in contraddizione con la dichiarazione rilasciata alla nomina: “Gli elementi a carico di Andrea Sempio mi hanno sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”