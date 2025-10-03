Omicidio di Mario La Pietra a San Severo compagna arrestata dopo 7 mesi | l' avrebbe accoltellato in casa
Mario La Pietra era stato trovato morto in casa a San Severo, la compagna è stata arrestata per omicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio Mario Sedda, la mamma di Emanuele indagato e in carcere: «Mio figlio non è un assassino, deve tornare a casa» – VIDEO Porto Torres, Vittoria Nieddu parla delle minacce quotidiane e del supertestimone che accusa il ventenne: «Era il suo migliore
Muore per una coltellata all'addome, arrestata la compagna: "Omicidio originato dai frequenti litigi" - Gli inquirenti non hanno creduto alla versione della 29enne che è accusata di aver ucciso volontariamente il compagno, Mario ... Secondo today.it
San Severo, accoltellò il compagno uccidendolo: arrestata 30enne - L'accusa è di omicidio volontario: Mario La Pietra, suo coetaneo, il 5 marzo scorso mentre i due erano nella loro casa. Da lagazzettadelmezzogiorno.it