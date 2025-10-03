Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda trovata morta fuori dall' ospedale con ferite da arma da fuoco

Dolores Dori, 44 anni, è morta dopo essere stata scaricata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, ferita da tre colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

