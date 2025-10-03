Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda è stato aiutato da due complici
Si riparte dalle auto di Emanuele Ragnedda e del suo amico 26enne milanese. Con i carabinieri del Ris oggi alla ricerca di eventuali tracce di sangue di Cinzia Pinna. La 33enne di Castelsardo, in provincia di Sassari, potrebbe essere stata portata con un mezzo dalla casa nella tenuta di Palau, dove l'imprenditore del vino le ha sparato al terreno dove poi tra i rovi - dopo aver confessato l'omicidio - l'ha fatta ritrovare. Lì vicino, sono stati rinvenuti pantaloni e biancheria della donna. Emanuele era solo quella notte? Qualcuno lo ha aiutato a spostare il corpo? Si lavora su possibili complici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Omicidio Cinzia Pinna. In esclusiva a Ore14 il padre di Emanuele Ragnedda, Mauro Ragnedda:” per me è come se fosse morta una figlia”. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo - X Vai su X
Omicidio Cinzia Pinna, l’autopsia non trova prove di stupro: uccisa con tre colpi di pistola al volto - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna al momento escluderebbe lo stupro perché non è stato possibile accertare segni di violenza sessuale ma su questo ... fanpage.it scrive
Omicidio di Cinzia Pinna, fissata la data del funerale: ecco dove sarà - Palau Sarà celebrato domani 4 ottobre, alle 16, nella cattedrale di Sant’Antonio Abate, a Castelsardo, il funerale di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa dall’imprenditore di Arzachena Emanuele Ragnedda, n ... Scrive lanuovasardegna.it