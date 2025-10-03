Omicidio Cinzia Pinna Ragnedda è stato aiutato da due complici

Si riparte dalle auto di Emanuele Ragnedda e del suo amico 26enne milanese. Con i carabinieri del Ris oggi alla ricerca di eventuali tracce di sangue di Cinzia Pinna. La 33enne di Castelsardo, in provincia di Sassari, potrebbe essere stata portata con un mezzo dalla casa nella tenuta di Palau, dove l'imprenditore del vino le ha sparato al terreno dove poi tra i rovi - dopo aver confessato l'omicidio - l'ha fatta ritrovare. Lì vicino, sono stati rinvenuti pantaloni e biancheria della donna. Emanuele era solo quella notte? Qualcuno lo ha aiutato a spostare il corpo? Si lavora su possibili complici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

