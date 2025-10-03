Omicidio Cinzia Pinna l’autopsia non trova prove di stupro | uccisa con tre colpi di pistola al volto
L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna al momento escluderebbe lo stupro perché non è stato possibile accertare segni di violenza sessuale ma su questo punto la certezza arriverà solo grazie ad ulteriori esami più specifici sui tessuti prelevati dalla salma. I funerali della 33enne, uccisa dal reo confesso Emanuele Ragnedda, probabilmente già sabato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
