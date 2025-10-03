Omicidio Cinzia Pinna la madre dell’assassino | Mio figlio l’ha uccisa e ci ha trascinati all’inferno

La voce di Nicolina Giagheddu è rotta dalle lacrime. Nelle sue parole si mescolano dolore, incredulità e un senso di colpa che non lascia tregua. «Avrei preferito esserci io al posto di Cinzia», dice con un filo di voce, mentre ricorda la giovane donna uccisa l’11 settembre ad Arzachena. Nicolina è la madre di Emanuele Ragnedda, il reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna, una donna di 33 anni trovata morta due settimane dopo la sua scomparsa, nella tenuta di Conca Entosa, in Gallura. Il corpo era stato gettato in un terreno e coperto da sterpaglie, in un tentativo disperato di occultamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

