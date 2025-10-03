Omicidio Cinzia Pinna I Ris cercano tracce sulle auto di Ragnedda e del possibile complice

Si terranno oggi. venerdì 3 ottobre, gli accertamenti sulle automobili di Emanuele Ragnedda, indagato per la morte di Cinzia Pinna, scomparsa l'11 settembre a Palau, e il presunto complice, il giardiniere 26enne lombardo indagato per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Cinzia Pinna. Il padre di Emanuele Ragnedda, Mauro Ragnedda, ai microfoni di Ore14 dice:"Emanuele pagherà quello che deve pagare ma è giusto sapere cosa è veramente successo".

Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo

Omicidio Cinzia Pinna, I Ris cercano tracce sulle auto di Ragnedda e del possibile complice - venerdì 3 ottobre, gli accertamenti sulle automobili di Emanuele Ragnedda, indagato per la morte di Cinzia Pinna, scomparsa l'11 settembre ... Da fanpage.it

Omicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro - Omicidio Cinzia Pinna: tra feste, alcol e sospetti di violenza, emergono dettagli inquietanti sul ruolo di Emanuele Ragnedda e le indagini. Riporta blitzquotidiano.it