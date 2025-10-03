Omicidio Cinzia Pinna I Ris cercano tracce sulle auto di Ragnedda e del possibile complice

Si terranno oggi. venerdì 3 ottobre, gli accertamenti sulle automobili di Emanuele Ragnedda, indagato per la morte di Cinzia Pinna, scomparsa l'11 settembre a Palau, e il presunto complice, il giardiniere 26enne lombardo indagato per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

omicidio cinzia pinna risOmicidio Cinzia Pinna, I Ris cercano tracce sulle auto di Ragnedda e del possibile complice - venerdì 3 ottobre, gli accertamenti sulle automobili di Emanuele Ragnedda, indagato per la morte di Cinzia Pinna, scomparsa l'11 settembre ... Da fanpage.it

omicidio cinzia pinna risOmicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro - Omicidio Cinzia Pinna: tra feste, alcol e sospetti di violenza, emergono dettagli inquietanti sul ruolo di Emanuele Ragnedda e le indagini. Riporta blitzquotidiano.it

