Omicidio a San Severo | arrestata la compagna del 29enne ucciso con una coltellata all' addome

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia su richiesta della Procura locale, nei confronti di una 30enne di San Severo, accusata dell’omicidio del compagno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

