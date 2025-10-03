’Oltre lo specchio’ Stasera la data zero del tour di Maggioli

Stasera la data zero del tour che porterà in tutta Italia il cantautore riminese Marco Maggioli, fresco di pubblicazione del suo ultimo album, Oltre lo specchio. Appuntamento all’Hobo’s di Rimini per la data zero della tournée da 14 date, che si concluderà il 4 dicembre ancora nella città natale di Maggioli, all’Enoteca 400. "In Oltre lo specchio c’è il suono inafferrabile della verità – spiega Maggioli, membro anche del Duo Bucolico –. Oltre lo specchio nulla è come appare: città, occhi, voci: tutto è inedito, mai visto. Viene raccontato in musica il nostro tempo e tra i brani vengono srotolati i temi più attuali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

