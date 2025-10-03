Oltre il visibile il vernissage della personale della lituana Gryte Pintukaite a Camucia di Cortona
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Dal 4 al 12 ottobre 2025 lo Spazio dell’Associazione “Francesco Sandrelli” di via della Repubblica 5, a Cortona, ospita “Oltre il visibile”, personale di pittura di Gryte Pintukaite a cura di Marco Botti. Sabato 4 ottobre, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra arricchita da una originale performance dell’artista. L’evento espositivo è inserito nel calendario di “Teatr’arte”, progetto che unisce pittura e arte performativa, promosso da Associazione culturale “Francesco Sandrelli” con il patrocinio del Comune di Cortona. L’esposizione sarà visitabile, a ingresso gratuito, tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
