Oltre duemila studenti in corteo per la Palestina | bloccata la maxi-rotonda alla Stanga

Si sono ritrovati di prima mattina in piazza Garibaldi per poi camminare per chilometri. Arrivando anche a bloccare il “fagiolo” della Stanga: oltre duemila studenti delle scuole superiori padovane hanno organizzato oggi, venerdì 3 ottobre, un corteo pro-Palestina che si è snodato per le strade. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: oltre - duemila

"Alto impatto", controlli nei luoghi caldi della movida: scattano multe per oltre duemila euro

Referendum sul filobus, prosegue la raccolta firme: adesioni oltre quota duemila

A Firenze oltre duemila gli iscritti a medicina e odontoiatria: anche con il nuovo semestre filtro

In migliaia hanno preso parte ai cortei organizzati in diverse città nella giornata di giovedì. Nella capitale raduno al Colosseo: oltre duemila persone a sostegno della Flotilla ? https://l.euronews.com/f474 - facebook.com Vai su Facebook

Oltre duemila posizioni lavorative, torna il Career Day a Palazzo della Borsa https://ift.tt/oALa7nd https://ift.tt/x6MRk8H - X Vai su X

Oltre duemila studenti in corteo per la Palestina: bloccata la maxi-rotonda alla Stanga - Nessun momento di tensione, solo tanta voglia di urlare la propria rabbia per quanto sta accadendo a Gaza, il tutto accompagnato da musica trap sparata a tutto volume e intervallata dagli ormai consue ... padovaoggi.it scrive

Genova, cortei di studenti e lavoratori per Gaza: traffico in tilt e casello di Genova Ovest chiuso - Sciopero generale a Genova il 3 ottobre 2025: studenti e lavoratori in corteo per Gaza e la Flotilla, chiuso il casello di Genova Ovest e traffico paralizzato in più zone della città. Come scrive ligurianotizie.it