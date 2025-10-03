Oltre 200 animali reclusi e una donna di 95 anni intrappolata tra i rifiuti | scoperta una casa dell'orrore a New York

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Long Island la polizia ha trovato in una casa oltre 200 animali in gabbia e una donna di 95 anni intrappolata tra i rifiuti. Arrestati i proprietari, accusati di crudeltà verso gli animali e messa in pericolo di persona vulnerabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

