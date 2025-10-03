Oltre 120 persone alla Perla Per il libro di Mario Luschi e i trent’anni di Arcipicchia

MONTECALVOLI La strada di Mario Luschi si è intrecciata per decenni con Montecalvoli, il circolo La Perla e la Polisportiva La Perla della quale è stato a lungo presidente. La valorizzazione dello sport giovanile, in particolare il ciclismo, e dare le opportunità a tutti i ragazzi di poter praticare una pratica sportiva sono stati i suoi impegni maggiori da presidente della Polisportiva La Perla di Montecalvoli. Luschi ha presentato il suo libro, dal titolo "La mia strada" nel corso di una bella serata ch ha avuto luogo al circolo La Perla per i trent’anni del circolo Arcipicchia di Montecalvoli alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it