Olmo d’oro arte e natura Dai tronchi nasce il bello | Celebriamo l’ambiente

Scultura e natura, l’Olmo d’oro compie 20 anni. Atelier a cielo aperto al Parco Pertini per gli artisti del legno di Carugate che trasformano i tronchi morti in bellezza. "Abbiamo percorso migliaia di chilometri per portare il nostro messaggio ovunque ce lo chiedessero, così celebriamo l’ambiente", hanno raccontato durante l’esibizione per festeggiare il traguardo. Il simposio come sempre ha puntato sul rapporto fra natura, comunità e memoria, "in un clima di partecipazione che ha reso l’appuntamento un vero momento di festa", sottolinea il Comune. L’evento ha permesso a curiosi e appassionati di avvicinare gli scalpellini al lavoro per trasformare il legno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

