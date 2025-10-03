Olive taggiasche e carne salada nuove Igp Italia leader della Dop economy

Milano, 3 ottobre 2025 – Il registro delle indicazioni geografiche protette (Igp) si arricchisce: la Commissione europea ha approvato l’aggiunta delle prelibatezze italiane “olive taggiasche liguri” e “carne salada del Trentino”. Queste nuove denominazioni si uniscono alle oltre 3.680 già presenti nella banca dati eAmbrosia, che raccoglie eccellenze - prodotti alimentari e agricoli, vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati - prodotte in un’area geografica specifica. Ma la cosiddetta Dop economy, di fatto il segmento premium dell’agrifood, è molto più di una lista: rappresenta un giro d’affari di oltre 20 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

