Olive Senior nel momento in cui sbarchi io mi faccio isola Traduzione di Stella Sacchini
Olive Senior è poetessa, scrittrice di short story e giornalista militante caraibico-canadese, di lingua inglese. Vive e lavora tra Giamaica e Canada. Se la sua geografia esistenziale è doppia, la sua poesia è impregnata della luce, delle spezie, dei colori dei Caraibi. Ma con prospettive al di là dei confini identitari. Nelle sue poesie, il tessuto lirico presenta – sottopelle – riferimenti all’ordinario, al quotidiano, a un mondo familiare fatto di cose piccole. Il tono è colloquiale, asciutto, sobrio. Una poesia che si tocca, che lavora nel tempo, dentro. Una poesia composta, che non ostenta, non si mette in mostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
