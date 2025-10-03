Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | entro il 20 ottobre le richieste per la partecipazione degli studenti NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – con nota del 1° ottobre 2025 – ha avviato le procedure per permettere la partecipazione di studentesse e studenti agli eventi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Le competizioni olimpiche sono in programma dal 6 al 22 febbraio, mentre quelle paralimpiche si svolgeranno dal 6 al 15 marzo dello stesso anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

