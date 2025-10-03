Il bis a Belgrado non è arrivato, i biancorossi escono sconfitti dal campo del Partizan per 80-78 patendo oltremodo un primo tempo da incubo. Dopo il -20, Milano, se non altro dimostra di avere la scorza per provare a recuperare nella bolgia di Belgrado, pur non riuscendo a completare l’opera di un soffio. Non bastano i 21 punti in 24’ di Shields, che spaventa nel finale rimanendo fuori per un problema muscolare, mentre Guduric ha già la squadra in mano con 8 assist e personalità da vendere (12 punti), trascinando la squadra di forza dal -20 al -2. Rispetto alla prima uscita alla Beogradska Arena l’Olimpia inizia a rilento in attacco (20-13 all’8’), però riesce a rimanere a contatto con un ottimo lavoro in retroguardia che permette di tornare a -1 sul 30-29 con Shields sugli scudi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia stop in Eurolega. Milano accarezza la rimonta. Ma il Partizan non deraglia. Niente doppietta a Belgrado