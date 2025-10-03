Due motivi di soddisfazione e qualche grattacapo per l’Olimpia Teodora. La gioia viene dall’arrivo al mondo, proprio ieri, di Levante Rizzi, primogenito dell’allenatore e di sua moglie Giulia. Una notizia che ha riempito di emozione la prima squadra. Un gruppo che, peraltro, ha dato grande prova di sé nelle gare di precampionato, disputate contro Forlì (che sarà avversaria nell’esordio del campionato di B1 al Villa Romiti, sabato 11), Cesena (altra avversaria) e Imola, formazione di A2, guidata da Simone Bendandi e Dominico Odelvys, piegata due volte in pochi giorni. La partita al Costa contro Jesi (ieri sera) ha chiuso il programma e l’attesa, ora, è solo per il via al campionato, in cui la squadra ravennate punta ad uno dei tre posti playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia, sos settore giovanile. Ridimensionata l’attività